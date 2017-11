Laura Boldrini a Tv Talk, con Levante, Mara Venier e Mara Maionchi

In onda sabato 4 novembre su Rai3.

"Laura Boldrini sarà l'ospite d'eccezione della quarta puntata di Tv Talk - viene rivelato in una nota dalla tv di Stato -, in onda domani sabato 4 novembre alle 14.55 su Rai3. Con la presidente della Camera dei Deputati, Tv Talk proporrà un approfondimento speciale sul mondo dei social network, con particolare attenzione al loro uso distorto e alle conseguenze che ne derivano."



Si specifica quindi: "Sarà l'occasione di fare un punto su 'fake news' e sul fenomeno dell'hating in Italia, partendo dalle iniziative in materia avviate dalla Presidenza della Camera. La pagina dell'intrattenimento sarà dedicata a 'X Factor' e Stasera Casa Mika che ha esordito su Rai2. A discuterne con Massimo Bernardini e la squadra di Tv Talk, le ospiti Levante e Mara Maionchi."



"Inevitabile il tema che ha scaldato web e tv della settimana - comunica la Rai -, ovvero la bufera di scandali sulle molestie, da Kevin Spacey a Dustin Hoffman, e le loro implicazioni mediatiche."



Si conclude: "Con Mara Venier si parlerà dello stato del varietà in Italia e di come lei è percepita dalla gente. Come consuetudine, saranno poi esaminati i dati d'ascolto dei principali programmi della settimana appena trascorsa. Tra gli altri ospiti: Giulia Innocenzi, Mia Ceran, Fulvio Abbate, Luca De Gennaro, Andrea Visconti."