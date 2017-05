La strage di Capaci raccontata da Giovanni Paparcuri e PIf al Caro Marziano

Pif incontra Giovanni Paparcuri, ex collaboratore di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in onda martedì 23 maggio su Rai3.

"Dopo aver affrontato il tema della strage di Capaci nel suo film d'esordio 'La Mafia Uccide solo d'Estate', Pif torna a raccontare la stagione degli attentati di mafia in una puntata di Caro Marziano in onda martedì 23 maggio alle 20.30 su Rai3. A venticinque anni da quel terribile 23 maggio 1992, Pif incontra Giovanni Paparcuri, ex collaboratore di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che ha promosso la trasformazione in museo dei loro uffici all'interno del Tribunale di Palermo" illustra in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai viene diffuso in ultimo: "Paparcuri accompagna Pif all'interno di questi ambienti, mostrando oggetti personali e strumenti professionali, ma anche svelando retroscena e inanellando ricordi amari con ricordi gioiosi. Visitare le stanze di quello che veniva chiamato 'il bunkerino' con una delle pochissime persone che ha assistito da vicino allo scambio umano quotidiano tra i due giudici (caratterizzato molto più dall'ironia di due amici che dalla severità di due magistrati), rende ancora più vivido e incolmabile il senso di perdita che pagò - e che continua a pagare - il nostro Paese, con gli omicidi di due uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino."