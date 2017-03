La storia di Annachiara tra quelle de "I ragazzi del Bambino Gesù"

Proseguono i documentari su 'I ragazzi del Bambino Gesù', in onda domenica 5 marzo su Rai3.

"Proseguono le storie de 'I ragazzi del Bambino Gesù' - Ospedale Pediatrico, il documentario ideato da Simona Ercolani e prodotto da 'Stand by me' che racconta la quotidianità di dieci giovani che lottano ogni giorno per vincere la malattia. Nella terza puntata, in onda domenica 5 marzo, alle 22.50, su Rai3, si conoscerà Annachiara, una ragazza di 13 anni di Nocera Inferiore, ricoverata all'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma da 4 mesi dopo la diagnosi di mielodisplasia, una malattia a rischio evoluzione in leucemia mieloide acuta" si riferisce in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai riporta in ultimo: "Fino a qualche anno fa non esisteva una cura, mentre oggi grazie alla ricerca scientifica, è possibile sottoporsi a un trapianto di midollo con buone probabilità di riuscita. Annachiara si è sottoposta al trapianto e, dato che non vuole che la sua vita si fermi a causa della malattia, affronta e supera a pieni voti gli esami di terza media in ospedale. Si proseguirà poi con il racconto di altre storie: dopo l'esperienza di Navitalia, Klizia si è legata molto a Ginevra e Letizia. Tra loro è nata una profonda e sincera amicizia e insieme trascorreranno parte delle vacanze estive, condividendo momenti di gioia e di riflessione su alcuni aspetti importanti delle loro vite. Roberto, invece, nonostante il trapianto sia andato bene avverte ancora sintomi fastidiosi. Ma c'è mamma Silvia, che dopo avergli organizzato il compleanno in ospedale ha pensato bene di pianificare l'arrivo a Roma di una persona speciale."