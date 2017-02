La scomparsa di Biagio Carabellò a Chi l'ha visto?

Nuova puntata di 'Chi l'ha visto?', in onda mercoledì 15 febbraio su Rai3.

"Mercoledì 15 febbraio alle 21.20 Rai3 trasmette un nuovo appuntamento con il programma di Federica Sciarelli 'Chi l'ha visto?'. I Carabinieri di Bologna a casa di Biagio Carabellò a caccia di indizi 15 mesi dopo la sua scomparsa" riferisce in una nota la tv di Stato.



La Rai puntualizza inoltre: "La famiglia di Biagio chiede anche l'intervento dei RIS per fare chiarezza: Biagio potrebbe essere stato fatto sparire proprio a causa del testamento con cui la fidanzata lo nominava erede di un consistente patrimonio."



Si rivela quindi: "L'uomo scompare a novembre 2015. Molti interrogativi ancora aperti. Intanto Simona Volpe appropriatasi dell'eredità, è indagata con le ipotesi di reato di uso di atto falso. In puntata anche aggiornamenti sul processo d'appello per Michele Buoninconti condannato in primo grado a trent'anni per l'omicidio di Elena Ceste."