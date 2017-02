La ludopatia è problema di salute pubblica

Nuovo appuntamento con 'Tutta Salute', in onda venerdì 24 febbraio su Rai3.

"Tutta Salute, torna con un nuovo appuntamento dedicato alla ludopatia, venerdì 24 febbraio alle 11.00 su Rai3. La ludopatia (o gioco d'azzardo patologico) è l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse" si spiega in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai viene riferito infine: "Le cause di questo disturbo non sono note ma, secondo alcune stime può interessare il 2-4% della popolazione, rappresentando anche un importante problema di salute pubblica. Come si può curare? Silvia Bencivelli, Debora Rasio e Pier Luigi Spada ne parleranno con la professoressa Franca Tani, docente di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'Educazione all'Università di Firenze."