La crisi economica in Italia è ormai endemica?

"Si può ancora parlare di crisi? O le difficoltà del nostro sistema produttivo sono ormai endemiche? Nella puntata di Quante Storie in onda giovedì 19 gennaio alle 12.45 su Rai3, gli economisti Anna Giunta e Salvatore Rossi misurano il nostro bilancio finanziario, raccontando chi oggi in Italia genera ricchezza, come si produce, perché le nostre imprese faticano sui mercati internazionali. Un'indagine che mira a stimolare un'imprenditoria moderna, meno familistica e più innovativa. Al termine della puntata, Corrado Augias passerà il microfono a Michela Murgia per la quotidiana recensione letteraria" si riferisce in una nota dalla tv di Stato.