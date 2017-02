La Parma dei "matti" diventa Provincia Capitale

"Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini, i fasti dei Farnese, dei Borbone e di Maria Luigia d'Austria, gli umori del pubblico del loggione del teatro Regio e le imprevedibili e geniali evoluzioni dei 'matti': è Parma la protagonista di 'Provincia Capitale', il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Edoardo Camurri, in onda domenica 5 febbraio alle 10.10 su Rai3. E dei 'matti', intelligenze geniali e irregolari della musica e della poesia, parla lo scrittore Paolo Nori" viene fatto sapere in un comunicato della tv di Stato.



La Rai rivela quindi: "Molto spazio è dedicato anche ad Arturo Toscanini, al suo leggendario temperamento, che lo portò a innovare radicalmente il mondo della musica e quello dell'ascolto e del teatro. Di Toscanini si parla anche nel quiz, ambientato proprio al teatro Regio, dove Edoardo Camurri incontra lo storico della musica Giuseppe Martini. La consueta scelta dei cinque titoli salienti della storia e cronaca locale è affidata a Filiberto Molossi della 'Gazzetta di Parma', il più antico quotidiano italiano."



"Mentre Gianni Miraglia si avventura e si perde nel labirinto di Fontanellato alla ricerca di una moderna Arianna - si continua in conclusione -, e Roberto Abbiati si misura con le leccornie locali, Edoardo Camurri ha modo di esplorare la città con l'aiuto dei suoi ospiti e con il supporto prezioso dei documenti delle Teche Rai, tra i quali spicca una preziosa testimonianza del poeta Attilio Bertolucci sulla cupola della chiesa di San Giovanni Evangelista di Antonio da Correggio che il pubblico potrà rivedere integralmente utilizzando il codice QR."