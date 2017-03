La Grande Storia di Mike Bongiorno negli anni della Resistenza

'La Grande Storia' lunedì 6 marzo dedica la puntata a Mike Bongiorno e Angelo Lombardi, su Rai3.

"'La Grande Storia' dedica la puntata di lunedì 6 marzo, alle 23.15 su Rai3, a due personaggi che hanno fatto la storia della televisione: Mike Bongiorno e Angelo Lombardi. - viene anticipato in una nota - Sempre con l'aiuto di Paolo Mieli, si scoprirà un Mike Bongiorno inedito, non quello degli esordi radiofonici e del successo televisivo, ma il giovane che partecipò alla Resistenza, che venne arrestato dai nazisti e imprigionato a San Vittore (dove incontrò un altro illustre carcerato, Indro Montanelli) e infine liberato grazie a un avventuroso scambio di prigionieri tra tedeschi e americani. Non meno rocambolesca la vita di Angelo Lombardi che rimane a buon diritto nella storia della tv come "L'amico degli animali", una delle prime rubriche televisive di grande successo, sicuramente il primo esempio di televisione scientifico-educativo sul mondo animale. La sua fama come amico degli animali gli permise di lavorare anche per il cinema: portò e coordinò sul set de 'La Bibbia', regia di John Huston anno 1966, oltre mille ottocento animali di ogni specie".