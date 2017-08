La Grande Storia dei Capitani Coraggiosi (non Morandi e Baglioni)

Stasera in tv: La Grande Storia, in onda venerdì 4 agosto su Rai3.

"Il nuovo appuntamennto con La Grande Storia, sempre commentata da Paolo Mieli, in onda venerdì 4 agosto alle 21.15 su Rai3, dal titolo 'Capitani Coraggiosi' sarà dedicato alle imprese eroiche del novecento" spiega in una nota la tv di Stato.

"Si parte con 'Aviatori', un'appassionante storia degli arbori della nostra aviazione: mezzi, le imprese, gli eroi. A partire dal precursore e modello di tutti loro, il vate, Gabriele D'Annunzio. Di lui si rievocheranno l'incredibile volo sopra Vienna e lo faremo dal Vittoriale a Gardone, il santuario che volle dedicare a se stesso. Poi si vedranno le rare immagini dell'incredibile volo da Roma a Tokyo, 18 mila chilometri su un aereo di legno e tela, compiuto da Arturo Ferrarin nel 1920. Poi l'ultimo grande trasvolatore individuale il colonnello De Pinedo, prima delle grandi crociere di squadra comandate da Italo Balbo, l'unico gerarca fascista popolare quasi quanto il duce stesso. Poi sarà la volta di 'Nobile'. Tra gli anni '20 e '30 del Novecento, il dirigibile, il 'più leggero dell'aria', contende all'aeroplano il primato nei cieli. L'ingegner Umberto Nobile è uno dei più celebri progettisti e capitani di dirigibili che, nell'arco di soli due anni, compie due imprese leggendarie. Nel 1926, al comando del dirigibile Norge, è il primo a raggiungere il Polo Nord e a sorvolare il Mar Glaciale Artico" prosegue la Rai.



Si segnala quindi: "La sua seconda spedizione polare, nel 1928, a bordo del dirigibile Italia, si conclude invece con un disastro: il velivolo si schianta sui ghiacci e i superstiti, rifugiatisi sotto la celebre 'tenda rossa', dopo ben 49 giorni saranno infine salvati da una nave rompighiaccio sovietica."

"E ancora K2: Il 31 luglio 1954 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli sono in cima al K2 - si rende noto -, la seconda montagna più alta del mondo. È la più grande impresa sportiva del nostro Paese dopo la fine della seconda guerra mondiale. La notizia occupa le prime pagine di tutti i quotidiani italiani e non solo. Ma negli anni a venire, sulle ultime ore che hanno preceduto la scalata si aprirà una polemica destinata a durare cinquant'anni."

"Da un lato la versione ufficiale di Compagnoni e del capo-spedizione Ardito Desio - viene rivelato in ultimo -, dall'altro quella di Walter Bonatti, protagonista di un drammatico bivacco notturno a oltre ottomila metri di quota, nella cosiddetta 'Zona della morte'. Il 'caso K2' si è concluso soltanto nel 2008, quando una commissione di saggi nominata dal Club Alpino Italiano darà pienamente ragione a Walter Bonatti."