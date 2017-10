L'estate addosso: il film di Gabriele Muccino in prima tv su Rai3

In onda venerdì 27 ottobre.

"Venerdì 27 ottobre Rai3 trasmette alle 21.15 in prima tv il film di Gabriele Muccino 'L'estate addosso'. Marco (Brando Pacitti) ha 18 anni, sta per diplomarsi al liceo ma di fronte alle scelte della vita, è terribilmente angosciato dall'incertezza sul proprio futuro" si illustra in un comunicato dalla tv di Stato.



Dalla Rai precisano inoltre: "L'estate 'della maturità' subisce un improvviso cambiamento quando, in seguito ad un incidente con lo scooter, Marco riceve dall'assicurazione un risarcimento che gli consentirà di partire per San Francisco. Con suo grande disappunto però, anche Maria (Matilda Lutz), una compagna di scuola soprannominata da tutti 'la Suora', partirà alla volta della sua stessa meta, ospite della stessa coppia di amici contattati dal compagno di classe Vulcano. All'aeroporto di San Francisco ci sono ad attenderli due ragazzi, Matt e Paul. Quel che Vulcano non ha detto è che Matt e Paul convivono e sono una coppia gay."



"Irritazione e pregiudizio si manifestano immediatamente e Marco prende ancor di più le distanze da Maria 'la Bigotta'. Nonostante le premesse, nei giorni seguenti i quattro ragazzi inizieranno a conoscersi, gettando le basi per costruire un'amicizia imprevista e sorprendente e i giorni inizieranno a trascorrere veloci e nuovi per tutti loro. Questa diventerà presto la loro estate. Per sempre" si specifica in ultimo.