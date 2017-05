L'ascesa di Totò Riina e l'inizio della caccia con Giovanni Falcone

Gli archivi del Novecento, in onda martedì 23 maggio si Rai3.

"Sarà una puntata rosso sangue, quella de 'Gli archivi del Novecento' in onda martedì 23 maggio alle 15.15 su Rai3. Firmata da Francesco Linguiti racconta l'ascesa di Totò Riina nella criminalità organizzata di Corleone e di Palermo, sancita a colpi di brutali assassini, e l'impegno del giudice Giovanni Falcone, determinato a fare luce nel pozzo nero di Cosa Nostra" scrive in una nota la tv di Stato.

"È la storia di uno dei latitanti più ricercati d'Italia - sottolinea quindi la Rai -, che continua a muoversi per Palermo come se la città fosse sua, e di un magistrato che gli darà la caccia nonostante tutto."



"Perché molti sono gli ostacoli che Falcone incontrerà sulla sua strada: omicidi, minacce ed attentati, ma anche dissapori e veleni all'interno del pool antimafia. Poi il suo trasferimento a Roma, al Ministero di Grazia e Giustizia, alla direzione Affari Penali. Intanto il maxiprocesso di Palermo, cominciato nel 1986, va avanti e, nel 1992, conferma l'impianto accusatorio costruito da Falcone. Ma l'imprendibile Totò Riina ha già scritto il gran finale. Per colpire aspetta che il giudice torni nella sua terra e allora sarà un massacro. Il 23 maggio 1992 a Capaci un'esplosione fa saltare in aria Falcone, sua moglie e gli uomini di scorta. Dopo neanche due mesi la stessa sorte tocca a Paolo Borsellino, amico di Falcone e candidato alla direzione della superprocura antimafia. Per Totò 'u curto' è l'ultima bestiale impresa. Ormai il cerchio si stringe attorno a lui. 16 gennaio 1993, il suo arresto è clamoroso. Il boia Riina viene assicurato alla giustizia. Nella puntata gli interventi di Paolo Mieli" si puntualizza in ultimo.