Inizia il processo d'Appello a Michele Boninconti, anche a Chi l'ha visto?

"Al centro della puntata di 'Chi l'ha visto', mercoledì 18 gennaio alle 21.15 su Rai3: Michele Boninconti, il marito di Elena Ceste, accusato di aver ucciso la moglie, madre dei suoi quattro figli, si presenta davanti ai giudici per il processo d'Appello" fa sapere in una nota la tv di Stato.



Viene scritto infine: "Era stato condannato in primo grado a 30 anni di carcere perché giudicato responsabile dell'omicidio della donna. Il corpo di Elena, scomparsa il 24 gennaio 2014, viene ritrovato un anno dopo, a pochi chilometri dalla sua casa, nel canale del Rio Mersa a Costigliole d'Asti. Il programma di Rai3 prosegue l'inchiesta sulle cosiddette 'truffe romantiche': donne avvicinate in rete da uomini che fingono di essere quello che non sono. Alcuni chiedono soldi promettendo felicità e poi scompaiono, rubando le foto a persone ignare della truffa."