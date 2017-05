Indovina chi viene a cena: veterinari e antibiotici, possibile farne a meno?

Nuova inchiesta di 'Indovina chi viene a cena' in onda lunedì 15 maggio su Rai3.

"A cosa servono 5 mila veterinari pubblici? A garantire la salubrità degli alimenti di origine animale. Controllano gli allevamenti - diffonde in un comunicato la tv di Stato -, la somministrazione dei farmaci, i mangimifici, i macelli, le industrie di macellazione. Parte da qui la nuova puntata di 'Indovina chi viene a cena' in onda lunedì 15 maggio alle 21.05 su Rai3."



"'Perle ai porci' illustra due note positive: al mondo non esiste un Paese che abbia così tanti controlli costosi e pagati dal contribuente come il nostro. Inoltre - rivela la Rai -, l'Italia è tra i pochi paesi che hanno deciso di inserire i veterinari all'interno del Sistema Sanitario nazionale, a differenza di altri paesi che hanno optato per la dipendenza dal Ministero delle Politiche Agricole. Il servizio mette a nudo alcune contraddizioni del sistema di controllo, evidenziando che talvolta sono più garantiti gli interessi della filiera produttiva che quelli dei consumatori. Tre casi emblematici mostrano come i veterinari che non hanno adeguatamente controllato (e sono stati condannati) vengono reintegrati nello stesso settore di controllo dalla sanità delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna. Eppure esistono esempi di allevamenti dove gli animali vivono in condizioni tali da non avere bisogno di quei farmaci e di quei mangimi che li contengono."



Viene segnalato in ultimo: "E' possibile una visione diversa? Una prospettiva di sistema che limiti l'inquinamento dell'ambiente e l'utilizzo degli antibiotici che entrando nella catena alimentare arrivano all'uomo, con la conseguenza di sviluppare la resistenza agli antibiotici stessi? In conclusione, un breve ma esclusivo accenno al trasporto animali nei paesi extraeuropei."