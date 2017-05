Indovina chi viene a cena: le alghe sono il nuovo cibo

'Indovina chi viene a cena', in onda lunedì 8 maggio su Rai3.

"Nuovo appuntamento con 'Indovina chi viene a cena', in onda lunedì 8 maggio alle 21.05 su Rai3. Dal dentifricio al rossetto, dal budino al gelato: a nostra insaputa le alghe da tempo fanno parte della nostra dieta" espone in una nota la tv di Stato.



"Oggi sono un 'nuovo cibo' che ha sempre più mercato. Si andrà in Olanda per saperne di più di questo alimento e su come viene coltivato. Anche per le alghe infatti esistono coltivazioni biologiche e non. Del resto in Europa non esistono regole precise per questi alimenti, solo la Francia ha stilato una lista di quelle commestibili. E il rischio è che provengano dal Giappone o dalla Cina dove molte coltivazioni sono inquinate da metalli pesanti. Del resto qui da noi i controlli sono pochi e superficiali sulle alghe importate dall'Asia. Altro problema: quello della raccolta selvaggia che distrugge coste e fondali. Le alghe hanno infatti una funzione vitale per preservare i litorali dall'erosione" prosegue la Rai.



Si segnala dunque: "Le alghe sono comunque un alimento ricco di proprietà tanto che il governo olandese ha stanziato 6 milioni di euro per sviluppare queste coltivazioni."



Viene scritto quindi: "E vengono servite anche negli ospedali in sostituzione della carne o della soia, ad esempio, per i malati oncologici. Nei nostri ospedali, invece, nessuna traccia di alghe per curare con l'alimentazione chi è malato di tumore. Anzi spesso viene servita la carne rossa nonostante le linee guida europee ne sconsiglino l'assunzione per patologie del genere. Qualcosa sta cambiando."



"Ma siamo ben lontani dall'hamburger di alghe servito in corsia negli ospedali olandesi e abbiamo fatto solo piccoli passi avanti nel considerare il cibo come una vera e propria cura" si sottolinea infine.