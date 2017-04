Indovina chi viene a cena: gli insetti, il nuovo business dell'alimentazione

"Non è questione di perversione alimentare, quello degli insetti è il nuovo business dell'alimentazione. Vale per ora 30 milioni di euro. Ed è inutile fare gli schizzinosi, perché volenti o nolenti gli insetti li mangiamo e li beviamo da tempo. Nelle 'bevande rosse', ad esempio, è finito per anni un parassita, la cocciniglia. Almeno era un colorante naturale. Oggi non si sa a cosa debbano il loro colore rosso alcuni famosi aperitivi" prosegue la Rai.



Si evidenzia: "Forse a uno dei tanti coloranti chimici permessi dall'Europa e non tutti innocui? Gli insetti poi sono anche ricchi di proteine, tanto che per la FAO potrebbero essere la soluzione al problema della fame nel mondo."



"Il nostro è un viaggio nell'Europa appassionata di vermi al cioccolato - si continua dunque -, grilli-patatina o larve che sanno di nocciola. Siamo andati a vedere come li allevano, come li preparano, dove li vendono, chi li consuma."



"Ma ci siamo anche chiesti a che punto è la lotta biologica, cioè gli insetti allevati per sconfiggere parassiti di coltivazioni o allevamenti" si osserva.



Si riporta in conclusione: "Il quadro non è confortante. Il classico insetticida ha ancora la meglio sulla lotta tra insetti buoni e quelli nocivi per piante e animali. Con buona pace di api e altre specie di impollinatori, che rischiano l'estinzione. E non certo perché finiti nei nostri piatti."