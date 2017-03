Incontinenza urinaria: cause e cure per "Tutta Salute"

Torna 'Tutta Salute', in onda martedì 14 marzo su Rai3.

"Tutta Salute, torna con un nuovo appuntamento martedì 14 marzo alle 11.00 su Rai3. L'incontinenza urinaria è una perdita involontaria delle urine che determina un peggioramento della vita" viene diffuso in un comunicato dalla tv di Stato.



"Spesso può avvenire in seguito a un colpo di tosse, una corsa, uno starnuto, un salto o una risata. Da cosa è causata? Come si può curare? Silvia Bencivelli, Debora Rasio e Pier Luigi Spada ne parleranno con il professor Marco Garofalo del Policlinico Sant'Orsola di Bologna" informa infine la Rai.