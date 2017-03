Immobilismo e burocrazia: Quante Storie con Francesco Giavazzi

Torna 'Quante Storie' in onda giovedì 16 marzo su Rai3.

"Un paese bloccato: ma qual è la causa principale del nostro immobilismo? Per l'economista Francesco Giavazzi va ricercata nella burocrazia - viene fatto sapere in una nota dalla tv di Stato -, storica piaga italiana che in questi anni di corruzione e malaffare ha assunto responsabilità ancora più gravi. Secondo Giavazzi, ospite della puntata di 'Quante Storie' in onda domani giovedì 16 marzo alle 12.45 su Rai3, è proprio il reticolo di leggi e leggine, insieme alla lentezza della nostra giustizia, il terreno sul quale ha attecchito la pianta della criminalità e dei poteri occulti. Chiuderà la puntata la recensione letteraria di Michela Murgia e, come ogni giovedì, un racconto dalla provincia italiana: stavolta lo scrittore Sandro Campani guiderà i telespettatori tra i boschi dell'Appenino modenese."