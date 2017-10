Il racconto dei racconti ispirato al libro di Giambattista Basile è su Rai3

'Il racconto dei racconti', in onda venerdì 13 ottobre su Rai3.

"Venerdì 13 ottobre Rai3 trasmette alle 21.15 il film 'Il racconto dei racconti' - illustra in una nota la tv di Stato -, un grande affresco in chiave fantastica del periodo barocco, raccontato attraverso le storie di tre regni e dei loro rispettivi sovrani ed ispirato e liberamente tratto da 'Lo cunto de li cunti' di Giambattista Basile."



"Dall'amara storia di una regina (Salma Hayek) che mangia il cuore di un drago per avere un erede alla storia di due sorelle misteriose che provocano la passione di un re (Vincent Cassel) e a quella di un re ossessionato da una pulce gigante che lo porta a preoccuparsi oltre misura per la sua giovane figlia: differenti storie intrecciano il bello con il grottesco, in un clima di sorprendente ed unica immaginazione gotica" viene riferito in conclusione dalla Rai.