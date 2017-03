Il decennio breve di Autonomia operaia e degli Indiani metropolitani

'Il Tempo e la Storia', in onda martedì 7 marzo su Rai3 e Rai Storia.

"Nel 1977 esplodono le tensioni studentesche che hanno attraversato gli anni Settanta. I duri di Autonomia operaia, violenti e inclini alla lotta armata, e gli Indiani metropolitani, ironici e irriverenti, rappresentano i poli estremi di un movimento che ha tante anime. In questo anno cruciale avviene il confronto-scontro tra queste componenti e il movimento nel suo insieme e le istituzioni" si segnala in un comunicato dalla tv di Stato.



Si riferisce: "Conflitti che porteranno alla fine del movimento stesso, come racconta il professor Guido Panvini a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura condotto da Michela Ponzani, in onda martedì 7 marzo alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia."



Dalla Rai si espone in ultimo: "Il '77, con le violenze di piazza, e poi il '78, con l'omicidio Aldo Moro, chiudono una sorta di 'decennio breve' portando la disillusione in un'intera generazione. Un decennio di contestazioni, di battaglie per il diritto allo studio e al lavoro, di conquiste sul terreno dei diritti civili, di grandi passioni ideologiche. Ma anche un decennio in cui le passioni si trasformano spesso in scontro frontale, violenza, sangue e che per questo sarà poi ricordato, con una lettura forse troppo univoca, come il decennio degli anni di piombo."