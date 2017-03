Il Posto Giusto di chef Rubio non è più sul capo di rugby

Gabriele Rubini, detto chef Rubio, protagonista della puntata de 'Il Posto Giusto', in onda domenica 12 marzo su Rai3.

"Chef Rubio sarà tra gli ospiti della prossima puntata de 'Il Posto Giusto', in onda domenica 12 marzo alle 13.00 su Rai3. - viene esposto in un comunicato della tv di Stato - L'ex giocatore di rugby, divenuto un volto televisivo per la sua cucina 'di strada', racconterà a Federico Ruffo la sua filosofia di vita, il suo rapporto con il cibo e parlerà degli inizi della sua carriera, quando imporre i propri sogni sembrava quasi impossibile."



Dalla Rai sottolineano: "Nel programma, prodotto in collaborazione con il Ministero del Lavoro, come sempre si racconterà la creatività italiana, declinata in tutti i suoi aspetti. Un professore dell'Università della Calabria e un giovane sviluppatore di software presenteranno un tablet dotato di un sistema di geo localizzazione subacqueo in grado di migliorare la sicurezza in mare."



Si espone in ultimo: "Proseguirà il viaggio di un gruppo di videomaker sulle tracce delle eccellenze italiane, a cominciare dal distretto dei fiori di Sanremo, passando per una scuola enologica e giungendo nel Salento dove una cooperativa sociale interpreta lo street food nel solco della tradizione, riproponendo al pubblico il gusto antico della puccia, tipico prodotto di quel territorio. In studio l'esperto di politiche del lavoro Romano Benini parlerà della nuova stagione del programma Garanzia Giovani mentre l'orientatore Stefano Raia aiuterà una giovane in cerca di occupazione a trovare il percorso più adatto."