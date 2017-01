Il Posto Giusto di Mauro Corona non è il posto fisso

"Mauro Corona sarà tra gli ospiti della puntata de 'Il Posto Giusto', in onda domenica 22 gennaio, alle 13.00 su Rai3. - viene fatto sapere in un comunicato dalla tv di Stato - Lo scrittore e scultore trentino racconterà la sua personale idea di lavoro che lo ha sempre portato a rifiutare una qualunque opportunità di posto fisso."



La Rai diffonde in conclusione: "Nel programma prodotto in collaborazione con il Ministero del Lavoro saranno ospiti di Federico Ruffo due giovani marchigiani che hanno inventato un guanto in grado di tradurre in voce il linguaggio dei segni. Verrà esplorato il distretto orafo argentiero di Vicenza e spiegato quale percorso formativo è necessario per intraprendere i mestieri legati al settore mentre un ragazzo di Foggia racconterà com'è cambiata la sua vita dopo che ha frequentato una scuola che insegna a produrre formaggi. Infine, verranno svelati tutti i segreti della cartapesta utilizzata in passato anche per decorazioni di grande valore artistico."