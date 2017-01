Il Posto Giusto di Mara Maionchi è su Rai3

"Mara Maionchi sarà tra gli ospiti della puntata de 'Il Posto Giusto' in onda domenica 29 gennaio - viene reso noto della tv di Stato -, alle 13.00, su Rai3. Nel programma, prodotto in collaborazione con il Ministero del Lavoro, la nota discografica risponderà alle domande di Federico Ruffo sul suo percorso professionale ma anche sulla capacità di riconoscere il talento negli altri."



Si illustra in ultimo: "In studio anche due giovani neo-laureati che presenteranno un elettrocardiogramma gestibile da un semplice smartphone, in grado di riconoscere anche a distanza le avvisaglie di un infarto. Continua inoltre il viaggio nelle eccellenze italiane a cominciare da una sartoria digitale, grazie alla quale si può avere un abito su misura inserendo on-line tutti i dati necessari. A Roma si entrerà invece in un laboratorio di vetreria d'arte, mentre in Brianza si racconterà l'importante distretto del legno."