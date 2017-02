Il Posto Giusto di Luca Bianchini tra robotica avanzata e film-maker

Nuovo appuntamento con 'Il Posto Giusto', in onda domenica 26 febbraio su Rai3.

"Lo scrittore e sceneggiatore Luca Bianchini sarà tra gli ospiti de 'Il Posto Giusto' - viene riportato in un comunicato della tv di Stato -, in onda domenica 26 febbraio alle 13.00 su Rai3. Con lui Federico Ruffo parlerà dei primi passi mossi nel mondo della letteratura, della capacità di coltivare il talento e della scelta di abbandonare il lavoro da pubblicitario per dedicarsi interamente alle pubblicazioni."



Dalla Rai si prosegue quindi: "Nel programma prodotto in collaborazione con il Ministero del Lavoro, si parlerà questa settimana di robotica avanzata e in particolare di un esoscheletro in grado di aiutare le persone non deambulanti a rimettersi in posizione verticale e a poter sperimentare una camminata assistita. Un gruppo di film-maker guiderà gli spettatori in giro per l'Italia alla scoperta di opportunità di lavoro e importanti eccellenze: dalla tradizione dei pupi siciliani al distretto delle terme dei Colli Euganei."



"Una giovane in cerca di lavoro si confronterà con un formatore e riceverà consigli su come scrivere il proprio curriculum - si diffonde in ultimo -, mentre con l'esperto Romano Benini si parlerà di sistema duale, un metodo di istruzione che punta a stringere i rapporti tra la scuola e le aziende, così da formare sempre meglio i giovani al lavoro."