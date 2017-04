Il Posto Giusto delle finestre "fotovoltaiche" è l'Italia

Torna 'Il posto giusto', in onda domenica 2 aprile su Rai3.

"Questa settimana nello studio de 'Il posto giusto', in onda domenica 2 aprile, alle 13.00, su Rai3, ci sarà il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco, uno dei più giovani direttori di museo del mondo. Con lui Federico Ruffo parlerà dei mestieri collegati alla cultura" viene illustrato in un comunicato della tv di Stato.



La Rai evidenzia: "Nel programma, prodotto in collaborazione con il Ministero del Lavoro, saranno ospitati anche due professori di fisica che stanno provando a realizzare finestre 'fotovoltaiche', in grado di assorbire il calore del sole e trasformarlo in energia elettrica."



"Continua il viaggio nelle botteghe artigiane. Questa volta è il turno di una storica tappezzeria romana, nata più di 70 anni fa e tramandata di padre in figlio, che oltre a lavorare per clienti prestigiosi, realizza importanti scenografie teatrali e televisive" si prosegue.



Si continua infine: "Si entrerà quindi nel distretto del Parmigiano Reggiano, un prodotto che da tempo fa grande l'Italia e che deve contrastare innumerevoli tentativi di imitazione. Per lo spazio dedicato a scuola e lavoro si racconterà la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. Famosa in tutto il mondo, si occupa della formazione dei giovani ricercatori e dei futuri dirigenti nel campo della ricerca e dell'industria. In studio, come sempre, il docente universitario Romano Benini che parlerà di Agenzie per la formazione e l'orientamento al lavoro."