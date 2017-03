Il Posto Giusto del comico Antonio Ornano non era il posto fisso

Torna 'Il Posto Giusto', in onda domenica 26 marzo su Rai3.

"Sarà il comico di Zelig Antonio Ornano l'ospite del faccia a faccia con Federico Ruffo nella puntata de 'Il Posto Giusto'. L'attore parlerà del suo mestiere e della difficile scelta di abbandonare il posto fisso per dedicarsi a tempo pieno al mondo dello spettacolo" viene fatto sapere in un comunicato della Rai.



La tv pubblica sottolinea inoltre: "Il programma, prodotto in collaborazione con il Ministero del Lavoro, andrà in onda domenica 26 marzo, alle 13.00, su Rai3 e ancora una volta guiderà il pubblico tra le opportunità e le eccellenze italiane. In studio verrà presentato un collare refrigerante da usare su persone colpite da ictus o arresto cardiaco. Un'idea e una tecnologia alle quali tanti investitori guardano con interesse."



Si rende noto in ultimo: "Proseguirà il viaggio dei videomaker che questa volta faranno tappa nel distretto del riso di Pavia e in un laboratorio di Potenza dove è stato progettato un dispositivo per ricevere contenuti audio anche sott'acqua. L'esperto di politiche del lavoro Romano Benini spiegherà come funziona il Servizio Civile Nazionale e come questo possa essere un volano per l'occupazione giovanile."