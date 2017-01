Il Grande Viaggio del giovane Ernesto Che Guevara inizia dal Kilimangiaro

"Nuovo appuntamento con il Kilimangiaro domenica 22 gennaio,15.00 su Rai3 che per il 'Grande Viaggio' va alla scoperta dei viaggi che cambiano la vita come quello che fece il giovane Ernesto Che Guevara lungo l'America Latina, a bordo della sua mitica Poderosa, e che ebbe un ruolo fondamentale nel futuro del rivoluzionario argentino cambiando il corso della storia" illustra in una nota la tv di Stato.



"Si seguiranno, inoltre, le tracce di alcuni scrittori, come Tiziano Terzani, Arthur Rimbaud e Bruce Chatwin, che nei viaggi hanno trovato fonte di ispirazione se non addirittura una ragione di vita. Ospite in studio di Camila Raznovich, lo scrittore Paolo Cognetti, autore del romanzo 'Le otto montagne' ma anche di guide sui generis su New York. Tra le mete del 'Grande Viaggio' l'Alaska e le regioni tra le più affascinanti e ricche di storia dell'India: il Kashmir e il Ladakh. La biologa marina Maria Sole Bianco parlerà di squali mentre la quindicenne Laura Rogora, campionessa italiana di arrampicata in diverse specialità, racconterà le sue avventure sulle vette italiane e straniere. Grande spazio, come di consueto, all'attualità con 'Diario del Mondo': Iman Sabbah, giornalista di Rai News, commenterà i fatti della settimana mentre Daniela Bernacchi, direttrice generale del Cesvi, illustrerà le attività dell'organizzazione in giro per il mondo" si prosegue.



Dalla Rai viene evidenziato dunque: "Al linguista Giuseppe Antonelli sarà affidato il compito di decifrare usi e costumi di un mondo in continua evoluzione, mentre a suggerire consigli e curiosità per chi vuole partire saranno dal 'desk dei viaggiatori' del Kilimangiaro i due documentaristi Gloria Aura Bortolini e Sergio Leszcynski."



"Come ogni domenica appuntamento con 'Il Borgo dei Borghi' per scoprire i piccoli centri più belli del nostro Paese: con Virginie Vassart si andrà alla scoperta della storia e delle tradizioni di Rocca San Giovanni in Abruzzo. Torneranno i couchsurfer Anna e Simone con un'altra tappa del viaggio in Australia mentre il 'cacciatore di paesaggi' Fabio Toncelli va alla scoperta della Gola del Furlo nelle Marche. Avventura - si riporta in conclusione -, paradisi, natura, storie, city life e cartoline saranno al centro dei documentari realizzati dai filmaker del Kilimangiaro. Tra i viaggi di questa domenica il sito archeologico di Petra in Giordania, l'Uganda, il Kazakistan, Bangkok, Cipro e il Brasile."