I "segreti" de i Medici attraverso Matteo Strukul

"I 'segreti' dell'autore dei best seller della trilogia dei Medici, Matteo Strukul, la prova di sceneggiatura di graphic novel di Steve Della Casa, i consigli di lettura di Mario Tozzi e del giallista Moreno Burattini. Incontri al centro di 'Petrarca. Le parole della cultura' - il settimanale della Tgr curato da Simonetta Rho con il contributo delle redazioni regionali della Rai e condotto da Elisabetta Terigi negli spazi del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino - in onda sabato 4 febbraio alle 12.55 su Rai3" spiega in un comunicato la tv di Stato.



"In sommario, inoltre, la nuova biblioteca di Aosta, il racconto del sodalizio teatrale di Antonio Rezza e Flavia Mastrella a Napoli, le parole del fumettista Claudio Calia a Padova, la storia della famiglia torinese di editori artigiani Tallone, e i segreti di Carosello, nato 60 anni fa" prosegue la Rai.



"Per la musica, protagonista il 'Falstaff' di Verdi che ha appena debuttato alla Scala di Milano e, nella pagina del rock, le note dei Guns N' Roses. A Palermo appena nominata capitale italiana della cultura 2018 è dedicato, invece, il film a sorpresa a carattere letterario. In chiusura, una poesia di Alda Merini letta dall'attore Michele Schiano di Cola" si chiarisce in conclusione.