I Chakra dei carnivori e dei vegani, con Michela Murgia

In onda sabato 28 ottobre su Rai3.

"Carnivori contro vegani. Opposti fanatismi si sfidano a tavola. La quinta puntata di 'Chakra' - scrivono in un comunicato dalla tv di Stato -, il programma di Rai3 condotto dalla scrittrice Michela Murgia, in onda sabato 28 ottobre, alle 18.10, prova a discutere delle conseguenze di certe scelte alimentari, per capire quali questioni di responsabilità e libertà sollevano. In studio, il giornalista Giuseppe Cruciani, il cuoco vegano Pietro Leemann e lo scrittore Carlo D'Amicis."