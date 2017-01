Graziano Delrio e Luca Zingaretti hanno #cartabianca

"#Cartabianca torna in onda dopo la pausa natalizia, oggi lunedì 9 gennaio su Rai3 alle ore 18:25. Si riprende dai tanti nodi aperti per il governo: dall'immigrazione al piano povertà - diffonde in una nota la Rai -, dal referendum sul Jobs Act ai nuovi dati sulla disoccupazione al piano di rilancio di Alitalia."



La tv pubblica illustra in conclusione: "Bianca Berlinguer ne parlerà con Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture. In studio anche Luca Zingaretti, attore amatissimo dal grande pubblico in scena in questi giorni con 'The Pride', spettacolo di cui firma anche la regia."