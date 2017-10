Going Clear - Scientology e la prigione della fede: il doc in prima tv

IL documentario di Alex Gibney, giovedì 26 ottobre su Rai3

"Giovedì 26 ottobre alle 21.15 Rai3 trasmette in prima tv per il ciclo Il mondo adesso il film del grande documentarista americano Alex Gibney 'Going Clear - Scientology e la prigione della fede'. Introdotto per Rai3 da Massimo Recalcati è un'appassionante inchiesta su origini, metodi e fini di Scientology e si basa sulle testimonianze di otto fedeli, oggi fuoriusciti, tra cui il famoso regista Paul Haggis" informa in una nota la tv di Stato.