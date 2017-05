Gli Operai di Gad Lerner dopo la lotta di classe, su Rai2

Gad Lerner nelle fabbriche per scoprire com'è cambiato il lavoro: Operai, in onda da domenica 7 maggio su Rai3.

"Ha cambiato numeri, modalità di lotta e rapporto con il datore di lavoro. Diventato, nei casi più estremi, un'entità immateriale con la quale si comunica via App. Ma quella classe, la classe operaia, esiste ancora. A raccontarla - da domenica 7 maggio alle 22.50 su Rai3 - è 'Operai', l'inchiesta-racconto in sei puntate che Gad Lerner ha realizzato a trent'anni dal suo primo libro sul lavoro operaio, un viaggio attraverso i luoghi della Fiat che raccontava le vite quotidiane, tra casa e fabbrica, di quella classe 'che non doveva esserci più'. Ora, dopo il successo di 'Islam, Italia', Lerner propone un itinerario d'inchiesta per fare luce sulla nuova questione sociale e raccontare come è cambiato e cos'è diventato oggi il lavoro: sempre meno retribuito, sempre meno rispettato e, forse, sempre meno necessario" viene rivelato in un comunicato dalla tv di Stato.



Si illustra dunque: "Tra globalizzazione e sviluppo della robotica, flessibilità e fenomeni di ritorno a rapporti lavorativi quasi servili, come si è trasformato il ruolo di chi svolge un lavoro salariato? Che cosa c'è dietro merci e servizi così a buon mercato? Fin dove ci si può spingere nel barattare diritti in cambio di occupazione? Servono ancora i sindacati? Il proletariato deve avere una nazione? Si può essere proletari senza sapere di esserlo? Grandi interrogativi a cui Lerner cerca di dare una risposta incontrando vecchi e nuovi operai tra Torino e Danzica, Londra e Palermo, Agordo e Tirana."



Si comunica in conclusione: "Titolo della prima puntata è 'Dopo la lotta di classe'. Dopo la fine di una lunga stagione di conflitto e trent'anni di pace sociale, Lerner presenta una nuova classe operaia, moderata, che ha divorziato dalla politica: operai che la sinistra non riconosce più come propria avanguardia. Lerner racconta che cosa è diventata l'ex Fiat di Mirafiori: sul posto di lavoro, in fabbrica, ma anche entrando nelle case di famiglie operaie dove ci si incontra nei ritagli di vita tra turni di notte e di giorno, all'ora di cena. E ascolta la testimonianza dell'ex tuta blu Pietro Perotti, classe 1939, che ha documentato con la sua cinepresa un quindicennio di lotte operaie. A Castel San Giovanni, nel piacentino, inoltre, Lerner entra nel santuario italiano del colosso della più moderna logistica, Amazon, dove si gestiscono 400mila ordini al giorno, per ascoltare le voci di operai e manager. E ancora, a Londra parla della nuova classe operaia dei lavori e dei lavoretti attraverso le esperienze di camerieri, rider delle consegne a domicilio e driver di Uber, e intervista il regista Ken Loach, che ha dedicato la propria opera cinematografica al racconto della quotidianità operaia."