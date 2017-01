Giornata della Memoria per non dimenticare Auschwitz, Mengele e Julius Streicher

"Tre documenti per non dimenticare cosa è stata la Shoah, la più grande tragedia del XX secolo, saranno proposti da 'La Grande storia' - sempre con l'aiuto dei puntuali interventi di Paolo Mieli - in onda lunedì 30 gennaio, alle 23.10, su Rai3" viene rivelato in una nota della tv di Stato.



"Si comincia con le sconvolgenti immagini della liberazione di Auschwitz - rende noto infine la Rai -, girate dai cineoperatori dell'Armata Rossa, che testimoniano le atrocità, la spietata organizzazione, il male assoluto. Si parlerà poi di scienza, o sarebbe meglio dire pseudoscienza, rappresentata dallo spietato medico di Auschwitz Joseph Mengele, i suoi folli esperimenti, la sua 'ossessione' per i gemelli. Infine, primo piano sulla pervasiva propaganda nazista, raccontata attraverso la sinistra figura di Julius Streicher, propugnatore delle più volgari tesi antisemite, attraverso la sua rivista 'Der Sturmer'."