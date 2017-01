Giornata della Memoria: la lotta al nazifascismo del pugile ebreo Moretto

"Quella di Pacifico di Consiglio, detto Moretto, pugile ebreo dilettante che a Roma nel 1943 si ribellò al nazifascismo e alle leggi razziali scegliendo di restare nella capitale per combattere a viso aperto i suoi persecutori, è una delle più anomale e affascinanti storie della lotta al regime di Hitler e Mussolini. La racconta in un libro, e a 'Quante Storie' lunedì 30 gennaio alle 12.45 su Rai3, il direttore de 'La Stampa' Maurizio Molinari. Con lui Corrado Augias commentera' anche l'attualità nazionale e internazionale prima di lasciare la parola a Michela Murgia per la quotidiana recensione letteraria" viene scritto in un comunicato della tv di Stato.