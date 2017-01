Giornata della Memoria 2017la musica nei campi di concentramento nel doc "Il Maestro"

"In occasione della Giornata della Memoria, la Grande Storia giovedì 26 gennaio alle 23.20 su Rai3 presenta il documentario 'Il Maestro'. Il maestro è Francesco Lotoro che ha dedicato parte della sua vita a una missione titanica: ritrovare la musica composta clandestinamente nei campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale. E' una ricerca affannosa e infinita nella memoria di uomini e donne che fecero della musica un atto di resistenza" espone in una nota la tv di Stato.



La Rai specifica infine: "Una ricerca che non si è limitata al ritrovamento degli spartiti originali ma si è conclusa solo quando è stata, dopo molti decenni, risuonata. Francesco Lotoro partendo dalla sua Barletta ha intrapreso un lungo viaggio che lo ha portato prima ad Auschwitz poi Praga, Berlino, Parigi, Washington e Gerusalemme, dove ha incontrato i sopravvissuti dell'Olocausto, i loro figli, chiunque custodisse una nota composta durante la prigionia per strapparla all'oblio a cui il nazismo la voleva per sempre."