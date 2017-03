Giorgio Solero: il mago dei giocattoli tra le "Persone" che si divertono

Giorgio Solero a 'Persone', in onda domenica 12 marzo su Rai3.

«Un gioco nuovo deve piacere prima al bambino che ancora c'è in me, se no non funziona. Dopo tanti anni mi diverto ancora: inventare un giocattolo, per me, è più appagante che realizzare una lavatrice», rivela Giorgio Solero - che da 39 anni crea, disegna e realizza giocattoli per una storica ditta - nel corso dell'intervista a 'Persone', il settimanale del Tg3 dedicato alle storie di vita quotidiana, in onda domenica 12 marzo alle 12.15 su Rai3.



«Seguo il progetto dalla nascita fino alla produzione - dice Giorgio - e spesso le idee arrivano la notte. E il giorno dopo inizio a disegnare».