Giorgia Meloni avrà #Cartabianca su legge elettorale e migranti

Nuovo appuntamento con #Cartabianca, in onda lunedì 15 maggio su Rai3.

"Questa sera, lunedì 15 maggio alle 18.25 su Rai3, a #cartabianca si parlerà di attualità politica, dai cambiamenti in atto nel centrodestra alla legge elettorale, dalla gestione dell'immigrazione al ruolo delle Organizzazioni non governative che si occupano di soccorso in mare" riportano in una nota dalla tv di Stato.



"Ospiti di Bianca Berlinguer: Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, e Fabrizio Gatti, giornalista de L'Espresso" continua in ultimo la Rai.