Gigi Proietti: i libri che hanno ispirato i cavalli di battaglia

"Cosa legge un grande attore? A 'Petrarca. Le parole della cultura' - il settimanale della Tgr curato da Simonetta Rho e condotto da Chiara Pottini in onda sabato 21 gennaio alle 12.55 su Rai3 - risponde Gigi Proietti - viene spiegato in una nota della tv di Stato -, recentemente tornato su Rai1 con i suoi 'Cavalli di battaglia'."



"In sommario, inoltre, le poesie nelle fermate della metropolitana di Torino, un incontro con il giornalista tedesco Júrgen Todenhöfer protagonista di un viaggio nel cuore dell'Isis, e la storia una giovane casa editrice padovana che progetta e pubblica libri a fumetti d'impegno civile" prosegue la Rai.



Si continua in conclusione: "Protagonisti di 'Petrarca' - in onda dalle sale dell'Auditorium Toscanini di Torino, sede dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai - anche gli scrittori Paolo Cognetti, Matteo Righetto e l'americana Ann Todd, 'regina' dell'editoria digitale. Per la musica, obiettivo su 'Così fan tutte' di Mozart, in scena al Teatro dell'Opera di Roma, mentre la pagina rock è nel segno delle note di 'Hotel California' degli Eagles. A chiudere la puntata, Leo Gullotta e una poesia di Camus."