Gazebo social news: ultima puntata venerdì, poi speciale in prima serata

Gazebo social news, ultima puntata venerdì 12 maggio su Rai3.

"Ultima puntata domani venerdì 12 maggio per Gazebo social news, in onda alle 20.10 su Rai3. La scommessa della nuova collocazione in access è stata vinta, come testimoniano gli ascolti: una crescita costante nel corso delle 137 puntate, con una media settimanale arrivata spesso sopra il 6% e punte dell'8%, come nel caso della puntata del 25 aprile con l'intervista al giornalista Daniele Del Grande" illustrano in una nota dalla tv di Stato.



«Per Rai3 Gazebo non è solo un successo - ha dichiarato il direttore Daria Bignardi - ma è un programma che contribuisce a definire l'identità stessa della rete. Complimenti dunque a Diego Bianchi, Makkox, Andrea Salerno e a tutto il cast di Gazebo».

"E venerdì 19 maggio, gran finale di stagione con una puntata speciale in prima serata" viene comunicato in ultimo.