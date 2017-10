FuoriRoma: tappa a Ravenna per Concita De Gregorio

'FuoriRoma', in onda lunedì 23 ottobre su Rai3.

"Sesto appuntamento con 'FuoriRoma', il programma di Rai3 che racconta la politica delle città, con particolare attenzione alla nuova classe dirigente che sta crescendo lontano dal potere centrale, in onda lunedì 23 ottobre, alle 23.10. Concita De Gregorio sarà a Ravenna, con la sua bellezza, i suoi monumenti paleocristiani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità" segnala in un comunicato la tv di Stato.



"E con la sua continuità politica: qui il PD continua a governare da decenni. Ora tocca al trentaduenne Michele De Pascale, eletto nel 2016. Passando attraverso i monumenti e le spiagge della città, De Pascale racconta il suo primo anno di governo, dopo la candidatura accettata in corsa perché Enrico Liverani, designato come candidato sindaco del Pd, era morto in un incidente stradale durante la campagna elettorale" prosegue la Rai.



Si specifica quindi: "Parlerà dei rapporti della città con la chiesa, con la quale divide il patrimonio artistico; della bellezza dei mosaici e della vocazione all'arte, dove tutti fanno teatro e Cristina Mazzavillani, moglie del maestro Riccardo Muti, illustre ravennate d'adozione, è presidente e anima del Festival che ogni anno porta in scena il meglio del panorama teatrale."



"Ravenna è anche un luogo in cui l'integrazione è vista come un impegno dall'amministrazione e un pericolo dagli oppositori - viene illustrato in ultimo -, che considerano un successo essere arrivati al ballottaggio con Massimo Alberghini, candidato di Forza Italia e Lega Nord. Una città attenta a evitare le infiltrazioni criminali, che vedono terreno fertile in un territorio tranquillo, ma anche una città che si gode il mare e vede uno sviluppo nel turismo e nel porto, dopo aver cullato sogni di grandezza nell'epoca d'oro di Raul Gardini. E' infine la città della campionessa olimpica Josefa Idem e della 'venerazione' per Dante, attraverso ogni forma artistica: è a Ravenna infatti che il Sommo Poeta visse gli ultimi anni della propria esistenza, morendovi nel 1321."