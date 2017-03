Equitalia risponde ai cittadini a Mi Manda RaiTre

Mi Manda RaiTre, in onda giovedi 30 marzo su Rai3.

"Salvo Sottile prova a risolvere i problemi degli italiani alle prese con la rottamazione delle cartelle e con il pressing asfissiante del telemarketing. Domani - si espone in un comunicato dalla tv di Stato -, giovedi 30 marzo dalle 21,15 su Rai3 Salvo Sottile conduce 'Mi Manda RaiTre', per continuare a raccontare le difficoltà del Paese attraverso le storie dei cittadini con collegamenti, inchieste e approfondimenti sui temi caldi dell'attualità."



Viene precisato inoltre: "Per tre puntate i vertici di Equitalia sono stati sollecitati a dare risposte agli italiani alle prese con file interminabili e con le proprie difficoltà economiche. Ora, finalmente, verranno in studio a confrontarsi con i contribuenti e con la proposta di Mi Manda RaiTre che ha riscosso notevole successo: ovvero aumentare il numero delle rate della rottamazione. Ma i telespettatori continuano a segnalare anche la giungla dei Call Center diventata per molti un malcostume inaccettabile: telemarketing a qualsiasi ora del giorno e della sera per proporre nuove offerte sulle varie utenze. E poi telefonate asfissianti, cercando a tutti i costi di convincere i consumatori che talvolta finiscono per ritrovarsi in maniera inconsapevole ad aver siglato un contratto con un nuovo fornitore. Mi Manda RaiTre è andato a controllare di persona per dimostrare i sistemi con cui lavorano i call center e i risultati sono davvero sorprendenti. Spazio infine anche ai danni da chirurgia estetica e a chi, per correggere qualche difetto fisico, si affida alle persone sbagliate. E le conseguenze talvolta sono molto pesanti, non solo per il portafoglio ma soprattutto per l'aspetto fisico."



"La mission di Mi manda RaiTre, anche nella versione serale, è la stessa di sempre, l'autentico servizio pubblico: la tutela dei diritti lesi e di quelli negati, il rispetto della legalità, la difesa dei cittadini e dei consumatori, restando sempre a fianco degli onesti. E' possibile contattare Mi Manda RaiTre al numero verde 800.050709 via whatsapp al 345.31.31.994 o inviando una mail a mimandaraitre@rai.it Attivi anche i canali Facebook e Twitter" si chiarisce in ultimo.