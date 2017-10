Emma Bonino svela "La mia Passione", su Rai3

In onda il secondo appuntamento del programma di Marco Marra, in onda giovedì 26 ottobre su Rai3.

"Secondo appuntamento, giovedì 26 ottobre alle 23.30 su Rai3, con 'La mia Passione', il programma di Marco Marra scritto con Silvia d'Ortenzi e Antonio Carbone e introdotto dalla storica Michela Ponzani" fanno sapere in un comunicato dalla tv di Stato.



"Una serie di sette interviste realizzate da Marra a personaggi che hanno eccelso nella loro arte o professione, seguendo una vocazione che ne ha fatto vite esemplari. Sette incontri, sette anatomie del successo, sette racconti di sé. Interviste come grandi lezioni di motivazione, esempi di esistenze straordinarie, dove la distanza della fama dell'intervistato si accorcia a tal punto da mostrare un'intimità inaspettata in cui tutti si possono riconoscere. Nella seconda puntata, Marco Marra incontra Emma Bonino" prosegue la Rai.



Si sottolinea inoltre: "Dall'impegno politico nel parlamento italiano ed europeo indietro nel tempo, fino alle prime battaglie sui diritti civili negli anni Settanta a Milano e a Roma… E poi la vita privata, l'infanzia contadina a Bra, in Piemonte, il rapporto intenso e irrisolto col padre."



"La fuga. Sullo sfondo l'incontro determinante con il 'gigante' Marco Pannella, un rapporto profondo e difficile, uno di quei rapporti in cui si fa 'reciprocamente lo sforzo di una disciplina. Perché volersi bene non a caso ha dentro il verbo volere. Innamorarsi - aggiunge Bonino - è facile, volersi bene è un'altra cosa'" si continua.

Viene esposto in ultimo: "Un autoritratto inedito, commovente, di una donna, un'italiana, straordinaria."