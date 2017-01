Dov'è il corpo di Isabella Noventa? Chi l'ha visto segue il processo a Freddy Sorgato

"Isabella Noventa viene assassinata la notte del 15 gennaio 2016. Il suo corpo non è ancora stato trovato - viene riferito in una nota della Rai -, ma da un anno sono in carcere con l'accusa di omicidio l'ex fidanzato, Freddy Sorgato, sua sorella Debora e la tabaccaia Manuela Cacco."



"Ora il giudice dovrà decidere se mandare i tre a processo. - evidenzia inoltre la tv pubblica di Stato - Un inviato di 'Chi l'ha visto?' darà aggiornamenti sulle ultime novità nel corso della puntata in onda mercoledì 1 febbraio, alle 21,15, su Rai3."



Si precisa in ultimo: "Federica Sciarelli, poi, continuerà le indagini sulle 'truffe romantiche' che vedono donne indifese vittime di una trappola economica e uomini, personaggi anche popolari, ignari del furto di immagine effettuato a loro danno."