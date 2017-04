Dopo polemiche vaccini a Report Milena Gabanelli torna su Rai3, a Quante Storie

A 'Quante Storie' Milena Gabanelli, in onda giovedì 20 aprile su Rai3.

"Milena Gabanelli sarà ospite di Corrado Augias a 'Quante Storie', la trasmissione di Rai3 in onda domani, giovedì 20 aprile, alle 12.45" si illustra in un comunicato dalla tv di Stato.



"Seguirà la consueta recensione letteraria di Michela Murgia e il racconto settimanale dalla provincia italiana, che in questa puntata è affidato allo scrittore piemontese Raffaele Riba" scrive infine la Rai.