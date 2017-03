Donna nel trolley non è Xing Lei Li: ma allora dov'è?

Chi l'ha visto torna ad occuparsi dellla scomparsa di Xing Lei Li, in onda mercoledì 29 marzo su Rai3.

"Mercoledì 29 marzo alle 21.15 Rai3 trasmette una nuova puntata del programma di Federica Sciarelli 'Chi l'ha visto?' Dopo il ritrovamento nelle acque del porto di Rimini del cadavere di una donna rannicchiato in un trolley, si era pensato alla mamma cinese svanita durante una crociera nel Mediterraneo" informa in un comunicato la tv di Stato.



"Alcuni particolari, come per esempio l'altezza delle due donne, non corrispondono. Ma se il corpo non è di Xing Lei Li, la 36enne di origine cinese, allora chi è la donna ripescata dentro la valigia? Federica Sciarelli si occuperà anche della storia terribile del ragazzo morto dopo la violenta aggressione davanti a un locale di Alatri. Aggiornamenti in diretta sulle indagini" si fa sapere infine.