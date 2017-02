Diabete: gestirlo è "Tutta Salute"

Nuovo appuntamento con 'Tutta Salute' in onda lunedì 13 febbraio su Rai3.

"Il diabete è una malattia cronica caratterizzata da alti livelli di glucosio nel sangue e dovuta ad un'alterata quantità di insulina che è l'ormone che consente al glucosio di diventare una fonte energetica. Quando questo meccanismo è alterato il glucosio si accumula nel sangue" viene fatto sapere in una nota della Rai.



"Cosa comporta? Essendo una malattia cronica e quindi non curabile, come si può gestire? Michele Mirabella, insieme a Silvia Bencivelli, Debora Rasio e Pier Luigi Spada, ne parlerà con il professor Gabriele Riccardi, docente di Endocrinologia all'Università di Napoli, nella puntata di 'Tutta Salute' in onda lunedì 13 febbraio, alle 11.10, su Rai3" conclude infine la tv di Stato.