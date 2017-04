Denise Pipitone: sentenza Cassazione su Jessica Pulizzi a Chi l'ha visto?

I casi di Denise Pipitone e Tony Drago a Chi l'ha visto?, in onda mercoledì 19 aprile su Rai3.

"Nuovo appuntamento mercoledì 19 aprile alle 21.15 su Rai3 con Chi l'ha visto?. Si comincerà con il caso di Denise Pipitone: Federica Sciarelli seguirà in diretta la decisione della Cassazione che si pronuncerà su Jessica Pulizzi per l'ultimo grado di giudizio" scrive in un comunicato la tv di Stato.



"Denise Pipitone scompare da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, quando ha quasi quattro anni. Jessica Pulizzi, sorellastra diciassettenne, finisce sotto accusa per il rapimento della piccolina. Ma al processo di primo e di secondo grado la ragazza viene assolta per insufficienza di prove. Intanto della piccola Denise, che oggi avrebbe 16 anni, non si è mai trovato il corpo e la mamma, Piera Maggio, chiede verità e giustizia" prosegue la Rai.



"Seguirà il caso Tony Drago: per la Procura militare il giovane siracusano non si sarebbe suicidato gettandosi dalla finestra della caserma, ma sarebbe stato ucciso, vittima di un episodio di bullismo" viene concluso infine.