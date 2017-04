Dalla guerra dei Balcani alla Jihad a Rialto, ad EstOvest

'EstOvest', in onda domenica 2 aprile su Rai3.

"Jihad a Rialto: la banda dei kosovari che voleva attaccare i turisti a Venezia ripropone il problema delle connessioni tra il radicalismo islamico e i Balcani. 'EstOvest' - spiega in un comunicato la tv di Stato -, la rubrica televisiva della Tgr dedicata all'Europa centrale, orientale e balcanica, in onda domenica 2 aprile alle 11.05 su Rai3, è ritornata sui luoghi della guerra balcanica degli anni '90."



"A Bocinja, villaggio della Bosnia centrale e teatro di violenti scontri tra serbi e bosniaci musulmani, oggi c'è una scuola elementare che unisce bambini di tutte le etnie. Cresce il numero delle imprese italiane in Serbia, ne abbiamo parlato con l'ambasciatore italiano a Belgrado. Il ruolo della NATO nell'Europa orientale è stato analizzato per EstOvest dal generale Fabio Mini. Vi presenteremo poi la farmacia del monastero dei frati minori di Dubrovnik-Ragusa, una delle più antiche farmacie del Mediterraneo. Infine vi racconteremo la storia del pianista siriano Aeham Ahmad e della sua odissea lungo la rotta balcanica" viene riportato in conclusione dalla Rai.