Dal EstOvest si va da Viktor Orban al caso pilota sloveno sulle banche

"La sfida di Viktor Orban all'Unione europea, con l'inasprimento delle norme sull'immigrazione e la controversa vicenda della chiusura di un quotidiano indipendente, apre la puntata di EstOvest, la rubrica della Tgr dedicata all'Europa orientale, danubiana e balcanica, in onda domenica 22 gennaio alle 11.05 su Rai3" viene scritto in un comunicato della tv di Stato.



"La Slovenia rappresenta un caso pilota per le nuove norme europee sul salvataggio interno delle banche. In Grecia, il mercato immobiliare potrebbe attrarre compratori stranieri e rivitalizzare l'economia. Grazie allo sfruttamento delle nanotecnologie, un'impresa di Praga ha brevettato una nuova batteria che, a parità di dimensioni con gli accumulatori ora in uso, immagazzina il doppio di energia. Da quando è stato istituito il fondo di riconciliazione nell'anno 2000, il governo di Vienna ha risarcito oltre 130 mila ex internati, o loro discendenti, che nel periodo nazista furono costretti a lavorare per le industrie austriache" evidenzia in conclusione la Rai.