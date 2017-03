Dai trattati a Mafia Capitale: il 25 marzo è Roma kaputt mundi, con Blob

Puntata di 'Blob' dedicata a Roma, in onda sabato 25 marzo su Rai3.

La Rai specifica in conclusione: "La storia della città eterna nella bufera delle ultime amministrazioni, dalla 'parentopoli' di Alemanno alla tormentata vicenda delle dimissioni di Marino, dallo scandalo di Mafia Capitale fino alle polemiche sulla attuale giunta capitolina."