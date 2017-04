Dai dentisti low cost degrado delle città: le inchieste di Mi Manda RaiTre

Torna l'appuntamento con Mi Manda RaiTre, in onda giovedì 20 aprile su Rai3.

"Salvo Sottile racconta l'Italia delle Ingiustizie e degli Indifesi e informa i consumatori italiani sui rischi che possono correre. Giovedì 20 aprile dalle 21.15 su Rai3 appuntamento serale con 'Mi Manda RaiTre' - si spiega in una nota dalla tv di Stato -, per continuare a raccontare le difficoltà del paese attraverso le storie dei cittadini con collegamenti, inchieste e approfondimenti sui temi caldi dell'attualità."



"Dietro le vetrine dei locali alla moda, nei coni d'ombra delle insegne sfavillanti dei negozi e delle stazioni, cosa si cela? Spaccio e prostituzione sono frutto di una percezione dell'opinione pubblica o sono diventati una realtà tollerata? Qual è il livello di degrado raggiunto? In onda un'inchiesta condotta in tre città: Roma, Milano e Torino" prosegue la Rai.



Si riferisce dunque: "Oltre alla sicurezza c'è sempre la crisi sotto i riflettori: l'11,9 per cento delle famiglie, ovvero più di 7 milioni di persone, si è trovata lo scorso anno in difficoltà economiche. Si risparmia su tutto, anche sulle cure mediche e per la cura dei denti, c'è chi sceglie di rivolgersi ai dentisti low cost. Quali rischi? Mi Manda RaiTre vola ai Caraibi per fare luce su un maxi investimento da milioni di euro, che ha tradito la fiducia di moltissimi risparmiatori. Nello studio 6 di Saxa Rubra si parlerà anche di creme solari e di diete."



"Due italiani su cinque hanno scelto di perdere peso in vista dell'estate - si conclude -, ma a cosa è necessario fare attenzione? Come capire se una dieta promette miracoli? La mission di Mi manda RaiTre, anche nella versione serale, è la stessa di sempre: l'autentico servizio pubblico, la tutela dei diritti lesi e di quelli negati, il rispetto della legalità, la difesa dei cittadini e dei consumatori, restando sempre a fianco degli onesti. E' possibile contattare Mi Manda RaiTre al numero verde 800.050709 via WhatsApp al 345.31.31.994 o inviando una mail a mimandaraitre@rai.it Attivi anche i canali Facebook e Twitter."